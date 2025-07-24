Adana'da inşaat işçisinden hayat kurtaran hamle! 'Hiç düşünmeden kendimi kanala attım'

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte caddede gezintiye çıkan H.A., sıcaktan bunalınca sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan H.A., arkadaşlarından yardım istedi.

Arkadaşlarının çığlıklarını duyan inşaat işçisi Yunus Güzel, kanala atladı. Güzel, yüzerek ulaştığı H.A.’yı çevredekilerin de yardımıyla kıyıya çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren H.A., daha sonra arkadaşlarıyla birlikte bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Çocukların yardım çığlığını duyunca işini bırakıp, sulama kanalına koştuğunu anlatan Güzel, “Çocuğu suda görünce, hiç düşünmeden kendimi kanala attım. Çocuğu suda kaldırınca nefes almaya başladı. Diğer arkadaşlar da inşaattan aldıkları su hortumunu uzattılar. Bu sayede kıyıya çıkabildik. Benim de bir evladım var. Bir can kurtarmak gurur verici” diye konuştu.

Öte yandan H.A.’nın boğulma tehlikesi geçirdiği sulama kanalında çocukların yüzmeye devam etmesi dikkati çekti.

Durumu fark eden başka bir inşaat işçisi ise gençleri uyarmak için kanalın yakınına gitti. Gençlere sulama kanalından çıkması için çağrıda bulunan işçi, “Sizden rica ediyorum, serinlemek için kanallara girmeyin. Çok tehlikeli. Ailelerinize yazık” dedi.

Bir süre sonra kanaldan çıkan gençler bölgeden uzaklaştı.