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AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 20:40 | Son Güncelleme:

Adana'da inşaat boşluğuna düşen kadın yaralandı

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Adana'da inşaat boşluğuna düşen kadın yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, inşaat halindeki binanın boşluğuna düşen kadın yaralandı.

Ziyapaşa Bulvarı'ndaki inşaat alanına giren Sibel K. (24), yaklaşık 4 metre derinlikteki boşluğa düştü. Sibel K'nin sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Sibel K, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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