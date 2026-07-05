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Adana'da ilginç hırsızlık: Yürümekte zorlanan şüpheli imitasyon takıları çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Hırsız#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 14:04

Çukurova ilçesinde bir mağazanın cam kapısını taşla kırarak sürünerek içeri giren yaşlı şüpheli, altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçtı. Şüphelinin içeri girerken düşmesi ve yürümekte güçlük çekmesine rağmen hırsızlık yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda takı satılan mağazada meydana geldi. Kimliği belirsiz yaşlı erkek şüpheli, mağazanın cam kapısının alt bölümünü taşla kırdı.

Adanada ilginç hırsızlık: Yürümekte zorlanan şüpheli imitasyon takıları çaldı

İMİTASYON TAKILARI ÇALDI

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Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı.

Adanada ilginç hırsızlık: Yürümekte zorlanan şüpheli imitasyon takıları çaldı

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Takılarının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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