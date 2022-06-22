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Adana'da ilginç anlar! Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

#Adana#Polis#Narkotik
Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Savaş T.'nin (28) eşi D.T. (24), eve baskın yapan polislere kapıyı açmayıp, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz'' diyerek oyaladı. Hint keneviri kokusu gelmesi üzerine manivelayla kapıyı açıp eve giren polis, çatıdaki saksılardan 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimiyle sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda ise 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

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POLİSLERİ OYALAYIP, KAPIYI AÇMADI

Operasyon kapsamında şüpheli Savaş T.'nin, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evine baskın yapan polis, kapının açılmaması üzerine duvardan atlayıp, bahçeye girdi. 

Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

Savaş T.'nin eşi D.T. de 2 katlı evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını manivelayla açıp, içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıda kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış bulundu.
Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü.
Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firariyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Adanada ilginç anlar Eşi polisleri oyalarken, Hint kenevirlerini söktü

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#Adana#Polis#Narkotik

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