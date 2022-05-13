Adana'da iki sevgili köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K. ve sevgilisi Sonay T. otomobil ile köprüye geldi. Bir süre sonra ikili birlikte köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölü’ne atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polisi, asayiş ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"YASAK AŞK YÜZÜNDEN ATLADIK, REZİL OLDUK"



Olay yerine gelen polis, Sonay T’in hareketsiz yattığını görürken Tuncay K’ın ise yardım istediğini gördü. Bunun üzerine polis can simidi atarak Tuncay K’ın su üzerinde kalmasını sağladı. Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin neden birlikte atladınız sorusuna,” Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk” cevabını verdi.

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