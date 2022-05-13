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Adana'da iki sevgili köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

#Adana#Sevgili#Köprü
Adanada iki sevgili köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

Adana’da iki sevgili Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölü’ne atlayarak intihar etti. Olayda kadın ölürken erkek şahıs kurtarıldı. Kurtarılan kişi yasak aşk yaşadıkları için intihar ettiklerini ifade etti.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K. ve sevgilisi Sonay T. otomobil ile köprüye geldi. Bir süre sonra ikili birlikte köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölü’ne atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polisi, asayiş ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adanada iki sevgili köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

"YASAK AŞK YÜZÜNDEN ATLADIK, REZİL OLDUK"

Olay yerine gelen polis, Sonay T’in hareketsiz yattığını görürken Tuncay K’ın ise yardım istediğini gördü. Bunun üzerine polis can simidi atarak Tuncay K’ın su üzerinde kalmasını sağladı. Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin neden birlikte atladınız sorusuna,” Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk” cevabını verdi.

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Adanada iki sevgili köprüden suya atladı: Kadın öldü, erkek kurtuldu


İtfaiye ekipleri Tuncay K’yı sudan çıkartarak ambulansa bindirildi. Tuncay K., Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Su içerisinde cansız bedeni bulunan Sonay T. ise sualtı polisi tarafından çıkarıldı. Sonay T.’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Adana#Sevgili#Köprü

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