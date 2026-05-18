Adana’da iki grup arasında satırlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 12:04

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçak ve satırlarla saldırdı. Kavgada Z.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Z.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Z.E.’nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

