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Adana’da iki grubun silahlı kavgasının arasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı

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#Adana#Silahlı Kavga#Ölü
Adana’da iki grubun silahlı kavgasının arasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 22:27

Adana’da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, o sırada sokakta bulunan Hasan Önder vurularak hayatını kaybederken, eşi Beşire Önder ise ağır yaralandı. Polis, saldırganları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat:20.30’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder çatışmanın ortasında kalarak vuruldu. Saldırganlar ise kaçtı.

Adana’da iki grubun silahlı kavgasının arasında kalan koca öldü, eşi ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı-kocayı ilk müdahalenin çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı çiftten Hasan Önder hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken eşinin ise durumunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

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#Adana#Silahlı Kavga#Ölü

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