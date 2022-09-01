Adana’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu; 8 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Seyhan ilçesinde 5 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 880 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 15 gram bonzai, 2,48 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Bir başka operasyon ise bir kargo şirketinin dağıtım merkezine düzenlendi. Operasyonda bir koli içerisinde 13 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.