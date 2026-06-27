Adana'da ihbara giden polisi tabancayla vurarak yaraladı

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Olay, 25 Haziran’da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen bir şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletle kaçtı.

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SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

Ekip arkadaşının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.A.Ş., ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bölgeye takviye giden polis ekipleri, şüphelinin Can Ceylan olduğunu tespit etti. Bölgede araştırma yapan polis, kendilerini görünce kaçan şüpheliyi takiple yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Can Ceylan, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can Ceylan, gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Ceylan tutuklandı. Bu arada tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.