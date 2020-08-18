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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Adana’da El-Kaide'nin sözde ‘sınır nöbetçisi’ yakalandı

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Adana’da El-Kaide'nin sözde ‘sınır nöbetçisi’ yakalandı
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Adana'da terör örgütü El-Kaide’ye yönelik operasyonda örgütün hakimiyet bölgelerinde sözde sınır nöbeti tuttuğu, çatışmalarda aktif rol üstlendiği belirlenen M.B.A. (45) polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlenen M.B.A.’nın, sığınmacı gibi sınırdan Türkiye’ye girip Adana’ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ‘uyuşturucu’ ve ‘hırsızlık’ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli M.B.A.’yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

SINIR NÖBETİ TUTMUŞ

Şüpheli M.B.A.’nın örgütün Suriye’deki iç savaştan faydalanıp, Hama’da hakimiyet kurduğu bölgelerde oluşturduğu hatlarda sözde ‘sınır nöbeti’ tuttuğu, çıkan çatışmalarda da aktif rol üstlendiği öne sürüldü. M.B.A.’nın örgütün sözde ‘cihat’ çağrısına uyarak Suriye’ye geçtiği, örgütün dağılma sürecine girince Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul eden M.B.A.'nın ‘etkin pişmanlık yasası’ hükümlerinden yararlanmak istediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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