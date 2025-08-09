Adana'da son 95 yılın en sıcak günü yaşandı! Hissedilen sıcaklık 55 dereceyi aştı

Haberin Devamı

Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana'da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos 2025, Adana'da Ağustos ayında son 95 yılın sıcak günü olarak ölçüldü.

Adana'da bugün hava sıcaklığı 46,7 derece olurken, 13 Ağustos 2023'te sıcaklık 45,7 derece olarak ölçülmüştü. 46,7'lik sıcaklıkla 95 yılın en sıcak günü yaşanan şehirde sıcak havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 55 DERECEYİ AŞTI

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı gölgede 46,7 derece olarak ölçüldü. Araçların termometreleri 51'i gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı. Kent geneli yollar, park ve bahçeler adeta boş kaldı. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklardaki çeşmelerde serinledi.

SULAMA KANALLARI DOLDU

Yüreğir ilçesindeki birçok mahallede ise çocuklar tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdü. Bazı çocukların geçtiğimiz haftalarda yaşanan boğulma vakalarına rağmen aldırış etmeden yüzmeleri dikkat çekti.

Sıcak havaya aldırış etmeden gezdiğini anlatan Erdel Kitse, "Adana her zaman ki gibi çok sıcak, kimse dışarı çıkmasın, akşamüzeri dışarı çıkın. Yanıyoruz, dışarı çıkmayın. Ben cezaevinden yeni çıktım, biraz dolaşayım istedim. Pişmanım çıktığıma ama geri dönüşü de yok. Biraz dolaşıp sonra geri eve dönerim. Allah Adanalıların, Mersin ve Antalyalıların yardımcısı olsun" dedi.

Malatya'dan gezmek için Adana'ya gelen Fatma Taçgül ve kızı Ela ise sıcaktan bunaldıklarını söyledi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.