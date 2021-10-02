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Adana’da 'hırsız' operasyonu: 50 gözaltı

#Adana#Hırsız#Operasyon
Adana’da hırsız operasyonu: 50 gözaltı

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, 50 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, televizyon, saat ve ziynet eşyası ele geçirildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından dün 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskınlarda ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana’da hırsız operasyonu: 50 gözaltı

Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 47 cep telefonu, 3 televizyon, yüzlerce telefon kılıfı, 4 ziynet eşyası, 5 kol saati, 1 motosiklet, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Adana’da hırsız operasyonu: 50 gözaltı

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#Adana#Hırsız#Operasyon