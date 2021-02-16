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Gündem
Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)-
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Adana'da heyecan yaratan gök taşı iddiası

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Adana'da heyecan yaratan gök taşı iddiası
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi Aykut Gökşen'in (32), tarlasını sürerken bulduğu siyah parlak taşın gök taşı olduğu iddia edildi. Gökşen, ağırlığı ve parlaklığı nedeniyle farklılık gösteren taşın, incelenip, gök taşı olup olmadığının belirlenmesini istedi.

İlçenin kırsal Hamdilli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Aykut Gökşen, tarlasını sürerken tarım aletine kaya parçası takıldı. Gökşen, futbol topu büyüklüğündeki taşı çıkardı. Taşın ağırlığından ve parlak olmasından şüphelenen Gökşen, onu alıp evine götürdü.

"İLK DEFA BÖYLE BİR TAŞLA KARŞILAŞTIK"

Bölgede ilk kez böyle bir taş gördüklerini belirten Aykut Gökşen, taşın incelenmesini istedi. Gökşen, “Tarlamı sürerken traktörü zorlayacak bir taşa takıldı. Ağırlığı ve rengi dikkatimi çekti. Akşamları ışık saçıyor ve içinde farklı renkler var. Komşularımıza ve çevredeki bazı arkadaşlarıma gösterdiğimde gök taşı olduğunu iddia ettiler. İlk defa böyle bir taşla karşılaştık” dedi.

Adanada heyecan yaratan gök taşı iddiası



Gök taşı iddiaları üzerine mahallede büyük heyecan yaşandığını ifade eden Asiye Gökşen ise, “Ağabeyim tarlada bulduğu taşı eve getirdi. Resimlerini görenler, taşın bu bölgeye ait bir taş olmadığını söylediler. Bazı kurumları arayarak yardım istedik ama ilgilenmiyorlar, büyük bir merakla bu taşın ne olduğunu analiz yapılarak belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Adanada heyecan yaratan gök taşı iddiası

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