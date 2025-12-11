×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da hesap kavgası: Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kenan Arslan#Cinayet
Adanada hesap kavgası: Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 13:34

Adana'da hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile tartışıp, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanına konuşma bahanesi ile geri dönen şüpheli ve arkadaşları, tabancalarla ateş açtı. Kenan Arslan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, eğlendiği mekanda hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan tarafından uyarıldı. Duruma sinirlenen kişi, masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlattı.

Bunun üzerine bu kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana arkadaşlarıyla birlikte dönen şüpheli, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada, şüpheli ile arkadaşları tabancalarla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arslan ile Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Gözden KaçmasınKızıldenizden yola çıktılar Karadenize kadar geldiler Çok tehlikeli ve rakip tanımıyorlarKızıldeniz'den yola çıktılar Karadeniz'e kadar geldiler! 'Çok tehlikeli ve rakip tanımıyorlar'Haberi görüntüle

Adanada hesap kavgası: Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hüseyin Ç. ile B.D.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözden Kaçmasınİzmirde 13 ilçede her gün su kesintileri uygulanacak Suların kesileceği saat belli olduİzmir'de 13 ilçede her gün su kesintileri uygulanacak! Suların kesileceği saat belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kenan Arslan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!