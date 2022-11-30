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Adana'da hemşire kızlarının yolunu bekleyen aileye acı haber

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#Adana#Elazığ#Hastane
Adanada hemşire kızlarının yolunu bekleyen aileye acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 16:05

Memleketi Adana'ya gitmek için bilet alan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut, Elazığ'daki evinde ölü bulundu. Kızlarının yolunu gözleyen aile, aldıkları ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Şüpheli ölüm üzerine ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, merkeze bağlı Zafran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut (25), memleketi Adana’ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüs ile Adana’ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut’un evine gitti.

Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Adanada hemşire kızlarının yolunu bekleyen aileye acı haber

Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Adanada hemşire kızlarının yolunu bekleyen aileye acı haber

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#Adana#Elazığ#Hastane

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