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Adana'da hastaneden 15 milyon liralık ilaç çaldı! İfadesi ortaya çıktı: Borcum olduğu için sattım

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#Adana#Hastane#İlaç Hırsızlığı
Adanada hastaneden 15 milyon liralık ilaç çaldı İfadesi ortaya çıktı: Borcum olduğu için sattım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 12:44

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin Radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen 36 yaşındaki depo sorumlusu C.S., gözaltına alındı. C.S., ifadesinde ilaçları borcu olduğu için sattığını söyledi.

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Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi.

Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.’nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

Depo sorumlusu C.S.’ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.’yi dün gözaltına aldı.

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"BORÇLU OLDUĞUM KİŞİLER BENİ TEHDİT ETTİ"

Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, “Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok” dedi.

Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Adana#Hastane#İlaç Hırsızlığı

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