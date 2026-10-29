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Adana'da hastanede dehşet anları! Kızını vurmak isteyen baba, polisin operasyonuyla yakalandı

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#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı
Adanada hastanede dehşet anları Kızını vurmak isteyen baba, polisin operasyonuyla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 13:32

Adana'nın Seyhan ilçesinde istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D., muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenip tabancayla hastaneye giden babası M.D., kızını vurmak istedi. Hastanede bir odaya saklanıp, polise direnen şüpheli M.D. gözaltına alındı.

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Olay, dün Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenip, gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye giden E.D.'nin babası M.D. (47), tabancayla içeri girip, kızını vurmak istedi.

Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastane polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., binaya girerek izini kaybettirdi.

Adanada hastanede dehşet anları Kızını vurmak isteyen baba, polisin operasyonuyla yakalandı

TESLİM OL ÇAĞRISINA UYMADI ATEŞ AÇTI

Hastane polisinin anonsuyla bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin, Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi.

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M.D., polisin teslim olma çağrısına uymayıp, tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü.

Adanada hastanede dehşet anları Kızını vurmak isteyen baba, polisin operasyonuyla yakalandı

Muayenesi yapılan E.D. devlet korumasına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı

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