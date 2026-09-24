Adana'da hareketli dakikalar: Yakalanacağı anladı, eline el bombası alıp kendisini eve kilitledi!

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bir şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, kendisini eve kilitledi. Elinde el bombası olduğu öne sürülen şüpheli için takviye ekip istendi.

Bölgeye, aralarında bomba imha uzmanı ve özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken, müzakereci polisler, şüpheliyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında ev ve iş yeri kurşunladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve evine baskına gelen polislere tabancayla ateş edip, el bombasıyla direnen M.Ş. yakalandı. Daireye giren bomba imha uzmanı, el bombasını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.