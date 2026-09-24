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Adana'da hareketli dakikalar: Yakalanacağı anladı, eline el bombası alıp kendisini eve kilitledi!

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#Adana#Polis Baskını#El Bombası
Adanada hareketli dakikalar: Yakalanacağı anladı, eline el bombası alıp kendisini eve kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 15:31

Adana'da polisin baskın yaptığı adresteki şüpheli, kendisini eve kilitledi. Ekipler elinde el bombası olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bir şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, kendisini eve kilitledi. Elinde el bombası olduğu öne sürülen şüpheli için takviye ekip istendi.

Adanada hareketli dakikalar: Yakalanacağı anladı, eline el bombası alıp kendisini eve kilitledi

Bölgeye, aralarında bomba imha uzmanı ve özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken, müzakereci polisler, şüpheliyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.
Adanada hareketli dakikalar: Yakalanacağı anladı, eline el bombası alıp kendisini eve kilitledi

GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında ev ve iş yeri kurşunladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve evine baskına gelen polislere tabancayla ateş edip, el bombasıyla direnen M.Ş. yakalandı. Daireye giren bomba imha uzmanı, el bombasını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. 

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#Adana#Polis Baskını#El Bombası

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