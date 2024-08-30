Adana’da halk jürisi toplanacak

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Ortaya çıkan taslak plan iki farklı çalıştayda meslek kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile tartışmaya açıldı.

Çalıştaylar ve yapılan çevrimiçi anketlerle geliştirilen taslağın nihai hali gelecek ay Belediye Meclis gündemine gelmeden önce, bu pazar halkın onayına sunulacak. Bağımsız, uzman bir kuruluş tarafından yaş, cinsiyet, meslek ve coğrafi temsil gözetilerek tamamen tesadüfi olarak belirlenen jüri üyeleri stratejik plan taslağını oylayacak.

Jüri; taslak planın faaliyetlerini daha sonra katılımcı bütçe yöntemi kullanarak önceliklendirecek. Böylece, Türkiye’de ilk defa bir belediye gelecek beş yılın programını halk jürisi gibi daha önce hiç denenmemiş bir yöntem sayesinde çok daha kapsayıcı ve katılımcı bir yöntemle geliştirmiş olacak.