Adana'da ‘halay başı’ tartışmasında husumet güttükleri kişinin evini kurşunladılar

Olay, 18 Mart’ta saat 02.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet B., arkadaşı Can Ç.’nin kullandığı motosikletle husumetli olduğu Adem A.’nın evinin önüne gitti. Ahmet B. ve Can Ç., Adem A.’nın evine tabancalarla ateş edip, kaçtı. Bölgede devriye görevindeki yunus polisi, silah seslerini duyunca şüphelilerin peşine düştü. Caddede polisle karşılaşan şüpheliler, ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam etti. Ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından 2 şüpheliyi yakaladı. Üst aramasında çelik yelek giydiği belirlenen Ahmet B. ile Can Ç.’den 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İSİM SÖYLEMEDİĞİ İÇİN KURŞUNLAMIŞLAR

Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde ‘halay başı’ anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi. Ahmet B. ve Can Ç.’nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.’ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, “O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ile Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.