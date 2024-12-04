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Adana'da lüks sitede güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı

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#Adana#Polis#Site
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 10:00

Adana’da Huzurevleri Mahallesi'nde bir şüphelinin sitenin güvenlik görevlisini rehin alması, başka bir şüphelinin de güvenlik kulübesini ateşe vermesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı. Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin ‘Tanımıyorum o kişiyi’ demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı. Sitede yaşayanlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Adanada lüks sitede güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı

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Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine giren şüphelinin, kadın güvenlik görevlisine tabancayı doğrultup, sürgüsünü çektiği anlar yer aldı. Kadın güvenlik görevlisinin büyük tedirginlik yaşadığı, şüpheliyi sakinleştirmek için çabaladığı görüldü. Şüphelinin, saldırısının ardından yanındaki kişiyle kaçtığı anlar da kaydedildi. Sitedekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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#Adana#Polis#Site

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