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Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Adana’da gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi

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Adana’da gümrük kaçağı 116 cep telefonu ele geçirildi
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ADANA'da düzenlenen operasyonlarda 116 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'ndaki bir iş yerine baskın yaptı. Ekipler, D-400 kara yolundaki uygulama noktasında da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. İş yerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 116 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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