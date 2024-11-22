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Adana’da güldüren görüntüler: Taburenin üzerine bıraktığı dürümü kedi götürdü

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#Adana#Kedi#Dürüm
Adana’da güldüren görüntüler: Taburenin üzerine bıraktığı dürümü kedi götürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 17:03

Adana'nın Seyhan ilçesinde yemek yerken ara verip, iş yerine giren Tahir Can Alkacılı'nın (24) taburenin üzerine bıraktığı dürümü, sokak kedisi alıp, götürdü. Arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Alkacılı, dürümünün kedi tarafından götürüldüğünü güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı. 

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Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı, öğle molasında tavuk dürüm siparişi verdi. İş yerinin arkasındaki taburenin üzerinde dürümünü yiyen Alkacılı, kısa süreliğine içeri girdi.

Bu sırada Tahir Can Alkacılı'nın taburenin üzerinde poşet içerisindeki dürümü, bir sokak kedisi tarafından alındı. Kedi ağzındaki dürümle birlikte bölgeden uzaklaştı.

Taburenin başına döndüğünde dürümünün yerinde olmadığını fark eden Alkacılı, şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Tahir Can Alkacılı, dürümünün kedi tarafından götürüldüğünü güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı. 

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#Adana#Kedi#Dürüm

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