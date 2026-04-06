×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da gölette cansız bedeni bulunmuştu! Bahar Aksüt, 8 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kadın Cinayeti#Bahar Aksüt
Adanada gölette cansız bedeni bulunmuştu Bahar Aksüt, 8 bıçak darbesiyle öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 15:36

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Göleti'nde cansız bedeni bulunan Bahar Aksüt'ün (27), 1 çocuk annesi olduğu ve garson olarak çalıştığı öğrenildi. Yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü değerlendirilen Bahar Aksüt'ün vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi.

Haberin Devamı

Adana'da Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda dün hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside vücudunda 8 bıçak yarası saptanan Aksüt’ün, bir hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Aksüt’ün cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kadın Cinayeti#Bahar Aksüt

BAKMADAN GEÇME!