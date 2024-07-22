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Adana'da göle düşen otomobilde hayatını kaybeden Aydoğmuş ailesine veda

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#Adana#Göl#Kaza
Adanada göle düşen otomobilde hayatını kaybeden Aydoğmuş ailesine veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:46

Adana'da, pikniğe giderken Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş (37) ile eşi Emine (35) ve çocukları Mete (13) ve Batuhan Aydoğmuş (16), son yolculuklarına uğurlandı.

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Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Emine, oğulları Mete ve Batuhan ile pikniğe giden Veysel Aydoğmuş, yönetimindeki 01 JG 944 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton dubalar ve demir korkulukları aşarak Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve su altı ekibi sevk edildi. Gölde çalışma başlatan su altı polisi, önce Batuhan Aydoğmuş’un cansız bedenine ulaştı. Vinçle otomobilin sudan çıkarılmasıyla Veysel, Emine ve Mete Aydoğmuş’un da cesetlerine ulaşıldı. Ailenin yakınları, haberi duyup geldikleri kaza yerinde gözyaşı döktü.

Aydoğmuş ailesinin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Kozan ilçesi Kızıllar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile çok sayıda kişi katıldı. Bu sırada bir aile yakını fenalık geçirip bayıldı. Mezarlık camisinde kılınan namazın ardından Veysel, Emine, Mete ve Batuhan Aydoğmuş'un cenazeleri yan yana toprağa verildi.

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Adanada göle düşen otomobilde hayatını kaybeden Aydoğmuş ailesine veda

Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Adanada göle düşen otomobilde hayatını kaybeden Aydoğmuş ailesine veda

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#Adana#Göl#Kaza

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