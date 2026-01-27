×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da giyim mağazasına silahlı saldırı: 'İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Silahlı Saldırı#Kadın Girişimci
Adanada giyim mağazasına silahlı saldırı: İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 09:56

Adana’da kimliği belirsiz kişiler tarafından Nida Palalı’nın (48) kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, “Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Olay, 17 Ocak’ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Nida Palalı’nın kadın giyim mağazasına silahla ateş açıp kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin vitrin camını delerek duvara saplandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Durumu Palalı’ya bildiren polis ekipleri, olay yerinde delil çalışması yaptı. İş yerine gelip, saldırıyı gören Palalı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Adanada giyim mağazasına silahlı saldırı: İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum

‘KİMSEYLE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK’

Anaokulu öğretmenliğini bıraktıktan sonra iş yerini açtığını belirten Palalı, “Gece gelip, iş yerimi kurşunlamışlar. Polis beni aradı, o şekilde öğrendim. Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. Arkadaşlarım bile benden uzak duruyor. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum. Daha önce herhangi bir tehdit mesajı almadım. Kendi halinde bir kadınım ve işime bakıyorum. Kimseyle bir düşmanlığım yok. Bunu yapanın bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Silahlı Saldırı#Kadın Girişimci

BAKMADAN GEÇME!