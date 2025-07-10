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Adana'da gençlere işkence eden caninin yeni görüntüler çıktı: 68 yaşındaki adamı da dövmüş!

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#Adana#İşkence#Yaşlı Adam
Adanada gençlere işkence eden caninin yeni görüntüler çıktı: 68 yaşındaki adamı da dövmüş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 10:49

Adana'da 2 genci sopayla işkence edercesine döven, ardından yakalanıp adli kontrolle serbest kalan şüpheli, yaşlı bir adamı daha dövdüğü anlar ortaya çıkmıştı. Tekrardan polis ekiplerince yakalanan şüpheli ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

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İlk olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. (17) ve A.T.'yi (22) mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla acımasızca dövdü. O anlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti. Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.,(28) 'yi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu. Ancak ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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YİNE AYNI SAVUNMA

Soruşturma sürerken, İ.E.'nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu kez darp edilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi. Aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki H.K.D. (25) ile İ.A (25)'ın yaşlı adamı sopalarla dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

Adanada gençlere işkence eden caninin yeni görüntüler çıktı: 68 yaşındaki adamı da dövmüş

Çıkan yeni görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E tekrar yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E ve yanındaki H.K.D ile İ.A'da yakalandı.

İ.E emniyetteki sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" dediği öne sürüldü. H.K.D ve İ.A.'da suçlamaları kabul etmedi. ‘Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Adana#İşkence#Yaşlı Adam

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