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Adana'da genç öğretmenin hayatı kabusa döndü! 'Hamileyken dövdü, ayağım kırıldı, bebeğimi kaçırdı'

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#Adana#ÖĞRETMEN#Evlilik İçi Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 12:03

Adana'da yaşayan kadın öğretmen, 2023 yılında yaptığı evlilikle hayatının kabusa döndüğünü öne sürdü. Öğretmen "Hamileyken defalarca eşim tarafından darp edildim. Ayağım kırıldı, vücudunda morluklar oluştu, düşük tehlikesi atlattım." dedi.

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İlk evliliğinden iki çocuğu olan Burcu Kara, 3 Şubat 2023'te B.K. (36) ile ikinci evliliğini yaptı. Kısa süre sonra hamile kalan Kara, eşinden fiziksel şiddet görmeye başladığını iddia etti. Hamilelik sürecinde ağır darp sonucu ayağı kırıldığını, gözünde ve vücudunda morluklar oluştuğunu öne süren Kara, birçok kez uzaklaştırma kararı aldığını, 6 Mart 2024'te boşanma davası açtığını ifade etti.

Olay sonrası açıklama yapan Burcu Kara, "B.K. ile 2023 yılında evlendim, o zamandan beri boşanmaya çalışıyorum. Hukuki boşluklar nedeniyle bu kişiden kurtulamıyorum. Olay günü kızımı pedagog eşliğinde görmeye gelmişti. Lavaboya gittiğim sırada çantamdan araç anahtarımı alarak aracı götürdü. Polise başvurdum ama evli olduğumuz için oto hırsızlığı sayılmıyormuş. Eğer boşanmış olsaydım, bu suç hırsızlık olacaktı. Şu an sadece ‘güveni kötüye kullanma' dan işlem yapılabiliyor" dedi.

Adanada genç öğretmenin hayatı kabusa döndü Hamileyken dövdü, ayağım kırıldı, bebeğimi kaçırdı

"3 AYLIK BEBEĞİMİ KAÇIRDI"

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Burcu Kara daha önce de benzer bir travma yaşadığını belirterek, "Evimizin önünden 3 aylık bebeğimi kaçırdı. Sürekli şiddet uyguladı. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi ama yeni adresimi de buldu" dedi.

Adanada genç öğretmenin hayatı kabusa döndü Hamileyken dövdü, ayağım kırıldı, bebeğimi kaçırdı

Hamileyken yaşadığı şiddeti anlatan Kara, "1 yıllık evliliğimizin 9 ayı hamilelik dönemiydi. Ayağım kırıldı, gözüm morardı, vücudumda morluklar oluştu. Bu kişi yüzünden hayatım altüst oldu. Hem kendim hem çocuklarım için artık adalet istiyorum. Aracımın bulunmasını ve bir an önce boşanmak istiyorum" diye konuştu.

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#Adana#ÖĞRETMEN#Evlilik İçi Şiddet

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