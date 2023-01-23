Adana'da geçen yıl aile görüşmeleriyle ikna edilen 5 PKK'lı teslim oldu

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 2022 yılında düzenlenen 130 ayrı operasyonda 1569 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyonların 64'ü PKK/KCK, 51'i DEAŞ, 14'ü FETÖ/PDY örgütü ile 1'i de diğerlerine yönelik oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 PKK'LI İKNA EDİLDİ

TEM Şube Müdürlüğü'nce yıl boyu gerçekleştirilen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında da 643 aileyle görüşüldü. Bu görüşmelerde, kandırılarak dağa çıkarılan 5 PKK üyesi ikna edilip, teslim olması sağlandı.

Ayrıca terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, kent genelindeki lise ve üniversitelerde, 42 bin 644 öğrenciye bilgilendirme çalışması yapıldığı kaydedildi. (DHA)