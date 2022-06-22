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Adana’da gecekondu yıkımında gerginlik

#Adana#Çukurova#Yıkım Gerginliği
Adana’da gecekondu yıkımında gerginlik

Adana'da, iş makinesiyle yıkıma giden belediye ekipleri ile kaçak olduğu için yıkım kararı çıkan evdeki aile arasında gerginlik yaşandı. Ailenin gecekonduyu terk etmesi için zaman tanınarak, yıkıma geçici olarak ara verildi.

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Olay, Çukurova ilçesinde, 1980’li yıllarda kente göçenlerin gecekondular inşa ettiği, ismini manzarasından alan Göl Mahallesi’nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak 333 konutun yer alacağı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Projesi kapsamında 2017’den beri 300 konutun boşaltılarak yıkıldığı mahalleye ekipler, yıkım kararı çıkarılan gecekonduyu iş makinesiyle yıkmaya gitti.

Adana’da gecekondu yıkımında gerginlik

Evde yaşayan aile de yıkım kararına itiraz edince gerginlik yaşandı. Aile üyelerinin birbirlerine müdahalesiyle gerginlik son buldu. Bölgede evleri yıkılan diğer aileler de belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Adana’da gecekondu yıkımında gerginlik

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Çevik kuvvet polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ailenin evi terk etmesi için zaman tanınarak, yıkıma geçici ara verildi. Mahalledeki yıkım çalışmalarının cuma günü sona ereceği öğrenildi.

Adana’da gecekondu yıkımında gerginlik

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#Adana#Çukurova#Yıkım Gerginliği

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