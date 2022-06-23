HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da gecekondu yÄ±kÄ±mÄ±: Yüzde 90'Ä± tamamlandÄ±

#Gecekondu#Adana#YÄ±kÄ±m
Adanada gecekondu yÄ±kÄ±mÄ±: YÃ¼zde 90Ä± tamamlandÄ±

Adana'da gÃ¶l manzaralÄ± 170 gecekondunun yÄ±kÄ±mÄ± tamamlandÄ±. Kalan 17 evin yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n ise eylÃ¼leÂ kadar tamamlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

Haberin DevamÄ±

Kente gÃ¶Ã§enlerin 1980â€™li yÄ±llarda gecekondular inÅŸa ettiÄŸi, ismini manzarasÄ±ndan alan GÃ¶l Mahallesiâ€™nde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile birlikte yapÄ±lacak 333 konutun yer alacaÄŸÄ± Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) projesi kapsamÄ±nda, 2017â€™den bu yana 170 gecekondu yÄ±kÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±m iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda zabÄ±ta ve Ã§evik kuvvet polisi, bÃ¶lgede her gÃ¼n nÃ¶bet tuttu. Evlerini terk etmek istemeyen ailelerin zaman zaman neden olduÄŸu gerginlikler de polisin mÃ¼dahalesiyle son buldu.

YÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± mahallede kalan son 17 evin yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n eylÃ¼l ayÄ±na kadar son bulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Adanada gecekondu yÄ±kÄ±mÄ±: YÃ¼zde 90Ä± tamamlandÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Gecekondu#Adana#YÄ±kÄ±m

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Son dakika: Marmarisâ€™te orman yangÄ±nÄ±nda son durum CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan helikopterle inceleme yaptÄ±

Son dakika: Marmarisâ€™te orman yangÄ±nÄ±nda son durum! CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan helikopterle inceleme yaptÄ±

#MuÄŸla
Son dakika: SavaÅŸ Rus topraklarÄ±na sÄ±Ã§radÄ±... Validen flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Son dakika: SavaÅŸ Rus topraklarÄ±na sÄ±çradÄ±... Validen flaÅŸ açÄ±klama!

#Ukrayna SavaÅŸÄ±
Transferde Emre Mor kavgasÄ± Hurma Denememek aptallÄ±k olurdu demiÅŸti... BeÅŸiktaÅŸÄ±n son takas teklifi, FenerbahÃ§e, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgasÄ±! Hurma 'Denememek aptallÄ±k olurdu' demiÅŸti... BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmarisâ€™te orman yangÄ±nÄ±nda son durum CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan helikopterle inceleme yaptÄ±

Son dakika: Marmarisâ€™te orman yangÄ±nÄ±nda son durum! CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan helikopterle inceleme yaptÄ±

#MuÄŸla
Son dakika: SavaÅŸ Rus topraklarÄ±na sÄ±Ã§radÄ±... Validen flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Son dakika: SavaÅŸ Rus topraklarÄ±na sÄ±çradÄ±... Validen flaÅŸ açÄ±klama!

#Ukrayna SavaÅŸÄ±
Transferde Emre Mor kavgasÄ± Hurma Denememek aptallÄ±k olurdu demiÅŸti... BeÅŸiktaÅŸÄ±n son takas teklifi, FenerbahÃ§e, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgasÄ±! Hurma 'Denememek aptallÄ±k olurdu' demiÅŸti... BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer