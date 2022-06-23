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Kente gÃ¶Ã§enlerin 1980â€™li yÄ±llarda gecekondular inÅŸa ettiÄŸi, ismini manzarasÄ±ndan alan GÃ¶l Mahallesiâ€™nde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile birlikte yapÄ±lacak 333 konutun yer alacaÄŸÄ± Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) projesi kapsamÄ±nda, 2017â€™den bu yana 170 gecekondu yÄ±kÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±m iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda zabÄ±ta ve Ã§evik kuvvet polisi, bÃ¶lgede her gÃ¼n nÃ¶bet tuttu. Evlerini terk etmek istemeyen ailelerin zaman zaman neden olduÄŸu gerginlikler de polisin mÃ¼dahalesiyle son buldu.

YÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± mahallede kalan son 17 evin yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n eylÃ¼l ayÄ±na kadar son bulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â