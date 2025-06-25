Adana'da gece yarısı kabus! Aile uykudayken evleri ateşe verildi

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 919 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken 3 çocuklu çift sokakta kaldı. Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

Ali Artış, "Biz çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.

Akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne süren Artış, "Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar. 2 milyon lira haraç istiyorlar. Yabancı bu kalleşliği yapmaz. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor" şeklinde konuştu.

Anne Meryem Artış ise yangından son anda çıkabildiklerini belirterek, "Ben çocuklarım ile ne yapacağım bilmiyorum. Bütün kıyafetler, ev yandı. Küçük çocuklarıma kıymaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.