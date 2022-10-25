Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da Gazi Turgut Aslan Operasyonu... Gizli bölmede ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Terör#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 09:58

Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı “Gazi Turgut Aslan Operasyonunda” hücre evlerinde yapılan aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

Haberin Devamı

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilgili daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ çerçevesinde, Adana’da da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5’i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ‘kurye’ olarak adlandırıldıkları, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Adanada Gazi Turgut Aslan Operasyonu... Gizli bölmede ele geçirildi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zekeriya Y., Önder T., Atilla Ü., Murat D., Fidan Y., Bahattin S., Mehmet K., Bekir Ç. ile Mehmet Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2’si ev hapsi cezasına çarptırıldı; 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

59 ilde Gazi Turgut Aslan operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararı 59 ilde 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu... Bakan Soylu açıkladı: 704 gözaltı kararıHaberi görüntüle

Şüphelilerin, örgütün gönderdiği parayı, verilecek kişinin T.C. kimlik numarasını alıcı ve gönderici kısmına yazıp, kartsız işlemle PTT ATM’sinden yatırdığı ortaya çıktı.

Adanada Gazi Turgut Aslan Operasyonu... Gizli bölmede ele geçirildi

Söz konusu paraların, özellikle örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış kişilere ve ailelerine gönderildiği belirlendi. Öte yandan tutuklu Atilla Ü.’nün, örgütün parasını gönderdiği anlar ATM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adanada Gazi Turgut Aslan Operasyonu... Gizli bölmede ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, “Tanımadığım bir kişi telefonla arayıp, yardım etmek istediği aileler olduğunu söyledi. Daha sonra da bana parayı gönderdi. Ben de bana söylediği kişiye bu paraları gönderdim" ve “Sokakta karşılaştığım ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi. Nedenini sormadım” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Facia ucuz atlatıldı... İhmal çukuru çöktüFacia ucuz atlatıldı... İhmal çukuru çöktüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Terör#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak
Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak
Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi