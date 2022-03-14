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Adana’da fuhuş şebekesine operasyonda 7 tutuklama

#Adana#Fuhuş#Polis
Adana’da fuhuş şebekesine operasyonda 7 tutuklama

ADANA’da, fuhuş şebekesine yönelik polis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 6 kadını otoyola bırakıp, fuhuş sonrası yeniden alarak, paralarına da el koydukları belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3’ü de serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 6 kadının fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 10 kişinin, 6 kadını Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na bıraktığını, fuhşun ardından gün sonunda tekrar alıp, paralarına da el koyduklarını belirledi.

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 10 Mart’ta şafak vakti eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3’ü, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7’si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi 7 kişi ‘fuhşa teşvik’ ve ‘fuhşa yer ve imkan sağlamak’ suçlarından tutuklandı.

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#Adana#Fuhuş#Polis

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