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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Adana'da fuhuş çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı

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Adana'da fuhuş çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı
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Adana'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden birinin yüzünü iki maske ile gizlemesi dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kentte kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan fuhuş şebekesini deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şebekeye üye oldukları öne sürülen 13 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adanada fuhuş çetesine operasyon Çok sayıda gözaltı

YÜZÜNÜ KAPATMAK İÇİN İKİ MASKE KULLANDI

Adreslerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yüzlerini kıyafetleriyle kapattı. İçlerinden biri ise yüzünü kapatmak için iki maske kullandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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