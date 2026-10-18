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Adana'da fırtına çatıyı uçurdu! Evin sahibi o anları anlattı: Deprem oldu sandık

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#Adana'da Fırtına#Yağış Ve Rüzgar#Ev Çatısı Uçtu
Adanada fırtına çatıyı uçurdu Evin sahibi o anları anlattı: Deprem oldu sandık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 12:48

Adana’da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Davut Şahin’e (61) ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı uçtu. Evde 12 kişi olduklarını belirten Şahin, "Deprem oldu sandık, afetten beter oldu" dedi.

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Kentte dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde, emekli Davut Şahin’e ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı. Çatısı uçan ev ise dronla görüntülendi.

Adanada fırtına çatıyı uçurdu Evin sahibi o anları anlattı: Deprem oldu sandık

'HERKES NEREYE TUTUNACAĞINI ŞAŞIRDI'

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Davut Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok” dedi.

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Adanada fırtına çatıyı uçurdu Evin sahibi o anları anlattı: Deprem oldu sandık

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#Adana'da Fırtına#Yağış Ve Rüzgar#Ev Çatısı Uçtu

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