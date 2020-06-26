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Ertan KUTLUANA/TUFANBEYLİ(Adana), (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Adana'da fırında patlama: 3 yaralı

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Adana'da fırında patlama: 3 yaralı
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ADANA'nın Tufanbeyli ilçesindeki fırında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 3 çalışan hafif yaralandı.

Recep Aktürk Meydanı'nda bulunan fırında, baca temizliği yapıldığı sırada, belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Fırın çalışanları İsmail Üstündağ, Zeliha Üstündağ ve Muhammed Demirbaş, patlamada hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 3 çalışanı ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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