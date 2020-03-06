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Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Adana’da firarilere şafak operasyonu

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Adana’da firarilere şafak operasyonu
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ADANA’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve cezaeviden firar eden 51 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan, cezaevinden firar eden ve para cezalarını da yatırmayan 51 kişinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheli ve firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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