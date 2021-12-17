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Adana'da firari hükümlülere şafak operasyonu

#Operasyon#Adana#Firari

Adana'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, aranan 70 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlenirken, çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan veya kamuya borcunu ödemediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan 70 kişinin adresini belirledi. Firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adanada firari hükümlülere şafak operasyonu

Eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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#Operasyon#Adana#Firari

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