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Adana'da fil hastası annenin çaresizliği: Yaralarım kurtlanıyor, tek isteğim çocuklarıma bakabilmek

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#Adana#Fil Hastalığı#Fatma Dinsever
Adanada fil hastası annenin çaresizliği: Yaralarım kurtlanıyor, tek isteğim çocuklarıma bakabilmek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 11:19

Adana'da lenfödem (fil hastalığı) ile mücadele eden 3 çocuk annesi Fatma Dinsever, maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım kalan tedavisini tamamlamak için yetkililerden yardım istiyor. Ayaklarının kesilme riski bulunduğunu ve yaralarında kurtlanma başladığını belirten Dinsever, tek amacının sağlığına kavuşup çocuklarıyla ilgilenebilmek olduğunu söyledi.

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Adana'da oturan, 1'i yüzde 40 zihinsel engelli 3 çocuk annesi Fatma Dinsever, geçen yıl İzmir'de yaşadığı sırada halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı. İzmir'de hamallık yapan eşinin kendisiyle ilgilenmemesi üzerine çocuklarıyla birlikte Adana'ya taşınan Fatma'nın hastalığı, enfeksiyon kapması nedeniyle ilerledi.

Adanada fil hastası annenin çaresizliği: Yaralarım kurtlanıyor, tek isteğim çocuklarıma bakabilmek

Sağlık durumu ağırlaşan ve günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen Dinsever, elindeki son parayla özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dinsever, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Emekli maaşıyla geçinen babasının yanında kalan Dinsever, Sosyal ve Ekonomik Destek yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü, yeniden tedavi olabilmek için ise yetkililerden destek beklediğini söyledi.

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Adanada fil hastası annenin çaresizliği: Yaralarım kurtlanıyor, tek isteğim çocuklarıma bakabilmek

“ÇOCUKLARIMLA İLGİLENEBİLMEK İSTİYORUM”

Zor durumlardan geçtiğini belirten Fatma Dinsever, “Eşim bana destek olmuyor, benimle ilgilenmek istemiyor. Yanına gitmek bile istemiyorum. Çocuklarımdan biri zihinsel engelli. Kendi sağlık durumum nedeniyle çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum. Günlük yaşamda çok zorlanıyorum. Yeniden yürüyebilmek için yetkililerden destek bekliyorum. Gezmeyi, çocuklarımla vakit geçirmeyi, ev işlerini yapabilmeyi istiyorum. Çocuklarımın okullarına gidip onları okurken görebilmeyi çok istiyorum” dedi.

Adanada fil hastası annenin çaresizliği: Yaralarım kurtlanıyor, tek isteğim çocuklarıma bakabilmek

“YARALARIMDA KURTLANMA OLUŞUYOR”

Yarım kalan tedavisini tamamlamak istediğini belirten Dinsever, "İzmir'de ilk tedavi gördüğüm dönemde doktorlar ayağımın kesilebileceğini söyledi. Bunun üzerine tedavi olmak için Adana'ya geldim. Adana'da özel bir hastanede tedavi gördüm ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavim yarım kaldı. Şu anda yalnızca krem kullanarak tedavi olmaya çalışıyorum. Ayağımdaki yaralarda kurtlanma oluşuyor. Tedavime yeniden devam edebilmek için yetkililerden destek bekliyorum” diye konuştu.

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#Adana#Fil Hastalığı#Fatma Dinsever

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