MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da FETÖ'ye 2 tutuklama
GeriGündem Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama
Abone Olgoogle-news

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 4'ü kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aralarında Manisa'nın Alaşehir ilçe ablası olan Hanife B.'nin de olduğu 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle