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ADANA (AA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 08:24 | Son Güncelleme:

Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.     

Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.     

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.     

Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.     

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