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Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

#FETÖ#Operasyon#Adana
Adanada FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sohbetlerine katıldığı, sohbetlerde sözde ağabeylik yaptığı, ByLock kullandığı ve daha önceki örgüt şüphelilerin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sabah erken saatlerde TEM ekiplerince, 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Adanada FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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#FETÖ#Operasyon#Adana

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