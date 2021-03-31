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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 31.03.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imam yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer örgütü üyelerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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