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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Adana'da feci ölüm! Yıkıldılar...

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Adana'da feci ölüm! Yıkıldılar...

Adana'nın Seyhan ilçesinde apartmanda bakım yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen işçi Gürcan Barıç yaşamını yitirdi. Barıç'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşları içinde kaldı.

Asansör bakım firmasında çalışan Gürcan Barıç, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda çalıştığı esnada asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yüksekten düşen Barıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adanada feci ölüm Yıkıldılar...

CANKUR ekiplerinin çalışmasıyla işçinin cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

 

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