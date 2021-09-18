Adana'da feci ölüm! Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABD Kabil Havalimanı saldırısı itirafı yapıp özür dilemişti... Özrü kabul etmiyoruzABD Kabil Havalimanı saldırısı itirafı yapıp özür dilemişti... 'Özrü kabul etmiyoruz!'#Afganistan
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlunu duygulandıran sürpriz Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz#Arif Güloğlu
Bahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktıBahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktı!#Bahattin Sofuoğlu
Son dakika... İhracatın Şampiyonları Ödüllerinde Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda kadın futbol takımı tanıtıldıGalatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı!#Galatasaray
Turşu göçü Nüfus 2ye katlanıyorTurşu göçü! Nüfus 2'ye katlanıyor#Turşu
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Kararlılık-2021 Tatbikatı başladıSon dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı#Kararlılık-2021 Tatbikatı
Adanada feci ölüm Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandıAdana'da feci ölüm! Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandı#Adana
Avustralyada akılalmaz görüntü Polisle böyle çatıştılarAvustralya'da akılalmaz görüntü! Polisle böyle çatıştılar#Koronavirüs
Şarkıcı Nicole Ronadan Banu Alkan’a 75 bin TL’lik tazminat davasıŞarkıcı Nicole Rona'dan Banu Alkan’a 75 bin TL’lik tazminat davası#Banu Alkan
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da feci ölüm! Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandı

#Adana#Çukurova#Korkunç Ölüm

Adana’da, evde parke zeminde ayağı kayınca balkon kapısına çarpmasıyla kırılan camların boğazına saplandığı Melik Ejder Çamur (55), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde, apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Müteahhit olan 2 çocuk babası Melik Ejder Çamur, evde eşiyle birlikte kahvaltı hazırlamaya başladı.

KIRILAN CAMLAR BOĞAZINA SAPLANDI

Bir süre sonra balkona yönelen Çamur, parke zeminde ayağı kayınca cam kapıya çarptı. Bu sırada kırılan camlar, Çamur'un boğazına saplandı. Çamur, kanlar içinde yere yığılınca eve sağlık ekibi çağırıldı.

Çamur'un, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Melik Ejder Çamur’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler:

Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması 'Erdoğan ile hemfikiriz'Trump'ın hayatını kurtarmıştı... Mucize ilaç için tarih verildi! Manavgat'ta skandal: Suçüstü yakalandı! Ciğerlerimiz yanmıştı...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Çukurova#Korkunç Ölüm