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Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Adana'da feci olay! Cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler

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ADANA’da minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüs şoförü Mehmet Ali Kocaağaz (41) hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen yakınları ve arkadaşları Kocaağız'ın, cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi.

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  • Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler
  • Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler
  • Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler
  • Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, merkez Yüregir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Karataş Yolu'nda meydana geldi. Adana istikametinden Karataş yönüne doğru ilerleyen Mehmet Ali Kocaağaz yönetimindeki 08 AG 546 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 27 ME 613 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, parçalara ayrılan minibüsün sürücüsü Mehmet Ali Kocaağaz’ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Fati Yasin de ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı haber alan Kocaağaz’ın yakınları ve iş arkadaşları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kocaağazın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tip Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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