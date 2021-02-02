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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Adana'da feci olay! 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

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Adana'da feci olay! 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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Adana'da 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Beril S. (18), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Beril S., 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Apartmanda oturanlar, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Beril S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Beril S.’nin annesi Tülay S. ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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