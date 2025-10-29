Adana'da feci kaza: TIR'a arkadan çarpan şoför hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:
Adana'da kullandığı araçla trafikte seyrederken öndeki TIR'a çarpan sürücü, aracıyla TIR'ın altına sıkıştı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
TIR'ın altına giren otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.