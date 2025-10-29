×
Gündem Haberleri

Adana'da feci kaza: TIR'a arkadan çarpan şoför hayatını kaybetti!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 13:21

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'da kullandığı araçla trafikte seyrederken öndeki TIR'a çarpan sürücü, aracıyla TIR'ın altına sıkıştı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın altına giren otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

