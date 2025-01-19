Adana'da feci kaza! Ters yönde ilerleyen araçla çarpıştı: 1 can kaybı

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Caddede 01 Y 0705 plakalı otomobiliyle ilerleyen Emre Can, iddiaya göre, ters yönde seyreden İbrahim K.'nin 01 TK 817 plakalı hafif ticari aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Emre Can’ın bulunduğu otomobili takla atıp, yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan Emre Can’ı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrolde Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki İbrahim K. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kadın ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Can’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)